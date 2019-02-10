وظائف شاغرة للسعوديين في شركة السلام لصناعة الطيران

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخرج.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مفتش سلامة (الرياض).

. فني إصلاح وتفتيش المعدات الأرضية (الخرج).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مايو 2019م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)