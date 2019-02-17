وظائف شاغرة للسعوديين في مستشفى قوى الأمن بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الرعاية النهارية والنشاط: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

. موظف مراقبة البيانات: شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال.

. طبيب مسجل- أمراض النساء والولادة: شهادة الدكتوراه أو الزمالة في تخصص ذي الصلة.

وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)