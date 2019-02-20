وظائف نسائية شاغرة في الخطوط الجوية السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية– عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، التسويق، القانون، الطيران، إدارة الأعمال، الإدارة، الأنظمة)؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للشركة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسقة.

. مراقبة عمليات ووحدة التحكم.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)