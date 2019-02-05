وفاة طفلين وإنقاذ ثالث وامرأة في حريق أرض الكردي بالمدينة المنورة
سبب الحادث مصدر حراري خارجي وعبث أطفال

وفاة طفلين وإنقاذ ثالث وامرأة في حريق أرض الكردي بالمدينة المنورة

2019/02/05
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن  - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

باشر الدفاع المدني في المدينة المنورة، مساء اليوم الثلاثاء، حريقًا شب في أرض الكردي بالمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، أنه تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، واتضح أن الحريق في غرفة بشقة بالدور الأرضي لمبنى مكون من دورين، وتم إنقاذ امرأة وطفل من قبل فرق الدفاع المدني، حيث تم إسعافهما عن طريق الهلال الأحمر، فيما توفي طفلان نتيجة الحريق.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن سبب الحادث مصدر حراري خارجي وعبث أطفال، فيما سُلم الموقع لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

 



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