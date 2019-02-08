ياسمين عبدالعزيز تبهر متابعيها بصورها الجريئة للمرة الثانية بعد طلاقها

المواطن - القاهرة

لا تزال ياسمين عبدالعزيز توجه الرسالة تلو الأخرى سواء لزوجها السابق رجل الأعمال محمد حلاوة أو زوجته الجديدة ريهام حجاج.

فبعد طلاقها بأيام ظهرت ياسمين عبدالعزيز في جلسة تصوير جريئة وكأنها تريد أن تقول لطليقها “هذا ما خسرته” وكان دعم جمهورها لها متوقعا في هذه الأزمة.

وبعد الإعلان عن زواج محمد حلاوة وريهام حجاج ظهرت ياسمين عبدالعزيز مجددًا في مجموعة من الصور اللافتة للنظر لكن هذه المرة من داخل صالة رياضية.

وأشاد جمهور ياسمين عبدالعزيز بحضورها وجمالها مؤكدين أنها تستحق الأفضل.

وتشارك ياسمين عبدالعزيز حالياً في تصوير مسلسل الملكة الذي سيعرض في رمضان القادم وتعود به إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها عن الموسم الماضي.

ياسمين عبدالعزيز تجسد خلال الأحداث دور زوجة يختفي زوجها في ظروف غامضة، وتبدأ رحلة البحث عنه، وهي الرحلة التي تنتهي باكتشافها خيانته وخداعه لها سنوات طويلة، فتبدأ رحلة الانتقام منه بدلًا من البحث عنه.

يذكر أن مسلسل الملكة من تأليف عبدالله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف، وتم الاستقرار على فتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، وأحمد صلاح حسني للمشاركة في البطولة، وجارٍ اختيار باقي الأبطال.

وكانت ياسمين عبدالعزيز قدمت مسلسل “هربانة منها” في رمضان 2017 مع شركة سينرجي، وخاضت به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأخرجه معتز التوني.

وفي السينما قدمت ياسمين عبد العزيز فيلم “الأبلة طم طم”، بالتعاون مع الفنان بيومي فؤاد، وحمدي المرغني، وأيمن وتار، وشادي ألفونس، وخالد منصور، وسامي مغاوري، ومصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، وإخراج علي إدريس.

والمعروف أن ياسمين عبدالعزيز ممثلة مصرية من مواليد 1980، تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي وبدأت في تقديم الإعلانات في سن الخامسة عشرة من عمرها وبعد ذلك تم ترشيحها للعمل في السينما ثم في التلفزيون في مسلسل امرأة من زمن الحب الذي حققت خلاله النجاح ولفتت الأنظار لها.