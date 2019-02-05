يالله أنا طالبك حمرًا هوى بالي.. هل تتذكر أشهر أغنية سعودية عن الإبل؟

المواطن - الرياض

بعد افتتاح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، والذي يستمر خلال الفترة من 5 فبراير إلى 17 مارس، لا يزال ملاك الإبل وعشاقها يتذكرون أغنية المطرب السعودي الراحل مطلق الذيابي (1927- 1982) صاحب أغنية “المقناص” التي يقول مطلعها:

يالله أنا طالبك حمرًا هوى بالي *** لا روّح الجيش طفاحٍ جنايبها

والأغنية من كلمات الشاعر فراج بن ريفه القرقاح، والتي تتجسد في كلماتها ولحنها وأدائها روح الموروث السعودي، وكانت من ضمن الأغنيات التي واكبت مهرجانات الإبل وقدمها لأول مرة الذيابي عام 1968 عبر الإذاعة، وفيها يقدم بعض أوصاف الإبل؛ كونها تدخل البهجة والسعة إلى صدر صاحبها، وينظر إليها بعين المحب العطوف عندما يراها ترتوي بالماء حين قال: “لاهي تورّد وسيع صدر راكبها”، بحسب “العربية”.

وترحم على والده الذي اشترى له الناقة فقال:

الله يرحمك يا عود شراها لي *** من واحد جابها للسوق جالبها

وارتبط الذيابي، الذي كان يقدم أعماله باسم “سمير الوادي”، بالصحراء وتفاصيلها وأدبها ارتباطًا وثيقًا، في حين قدم برنامج “البادية” في الستينات.

وتعتبر هذه الأغنية علامة مضيئة في الأغنية الشعبية التي لم تجنح للغزل أو تتجه إلى سياقات أخرى، بل كانت من صميم البيئة والمكان وتمثل الفروسية وروح البداوة بقيَمها الأصيلة.