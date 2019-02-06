34 وظيفة شاغرة لدى هيئة حقوق الإنسان لكلا الجنسين

المواطن - الرياض
أعلنت هيئة حقوق الإنسان عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها على سلم أجور هيئة حقوق الإنسان في الرياض.
وتأمل هيئة حقوق الإنسان ممن يرغب في التقديم لهذه الوظائف الإطلاع على التفاصيل أدناه واستكمال البيانات المطلوبة، يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يجتاز المقابـلات الشخصيـة والاختبارات التي تضعها الهيئـة.
ويبدأ التقديم من يوم الخميس الموافق 2 \ 6 \1440هـ إلى نهاية يوم الخميس الموافق 16 \ 6 \1440هـ
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م
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اسم الوظيفة
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الاحتياج
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المؤهل الدراسي
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الخبرة المطلوبة
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متطلبات إضافية
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رابط التقديم
|1
|أخصائي مساعد
|3
|بكالوريوس موارد بشرية أو ما يعادلها
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|2
|محاسب مساعد
|3
|بكالوريوس محاسبة
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|3
|أخصائي مساعد
|1
|بكالوريوس إدارة مالية أو ما يعادلها
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|4
|أخصائي مساعد
|5
|بكالوريوس في مجال القانون أو ما يعادلها
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|5
|أخصائي أمن وحوكمة المعلومات
|1
|بكالوريوس في مجال أمن المعلومات أو ما يعادلها
| ( 3 ) سنوات
|توفر أحد الشهادات
( CISSP, CISM, CRISC, +SECRUTY)
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|6
|أخصائي شبكات
|1
|بكالوريوس في مجال الشبكات أو ما يعادلها
|( 3 ) سنوات
|توفر أحد الشهادات
( CCNA, CNNP, CISSP, CCIE )
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|7
|فني دعم تقنية معلومات
|1
|دبلوم (سنتين بعد الثانوي) في مجال الحاسب الآلي أو ما يعادلها
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|8
|أخصائي
|3
|بكالوريوس في مجال القانون أو ما يعادلها
|( 3 ) سنوات
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|9
|أخصائي أول
|4
|ماجستير في مجال القانون أو ما يعادلها
|( 3 ) سنوات
|إجادة اللغة الإنجليزية / اللغة الفرنسية
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|10
|أخصائي أول
|1
|ماجستير في مجال العلاقات الدولية أو ما يعادلها
|( 3 ) سنوات
|إجادة اللغة الإنجليزية / اللغة الفرنسية
|اضغط هنا
|11
|أخصائي أول
|1
|ماجستير في مجال القانون أو ما يعادلها
|إجادة اللغة الإنجليزية
|اضغط هنا
|12
|أخصائي مساعد
|1
|بكالوريوس في مجال الإعلام أو ما يعادلها
|( 3 ) سنوات
|إجادة استخدام الإعلام الرقمي / إجادة اللغة الإنجليزية
|اضغط هنا
|13
|أخصائي مساعد
|2
|بكالوريوس في مجال الإحصاء أو ما يعادلها
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|اضغط هنا
|14
|مراجع داخلي مساعد
( للنساء فقط )
|1
|بكالوريوس في مجال المحاسبة
|
|توفر شهادة ( CIA )
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|15
|مراجع داخلي
|1
|بكالوريوس في مجال الإدارة المالية
| ( 3 ) سنوات
|توفر شهادة ( CIA )
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|16
|مترجم أول
|1
|ماجستير لغات وترجمة أو ما يعادلها
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|اللغة الانجليزية
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|17
|مساعد إداري
|2
|دبلوم (سنتين بعد الثانوي) في مجال الوثائق والمحفوظات
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|18
|أخصائي
|1
|بكالوريوس في مجال الإعلام أو ما يعادلها
|( 3 ) سنوات
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|اضغط هنا
|19
|أخصائي مساعد
|1
|بكالوريوس في مجال العلاقات العامة
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