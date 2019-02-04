4 علاجات منزلية لآلام الرقبة والكتفين

المواطن - متابعة

موسم البرد هو الوقت الذي تتزايد فيه الشكوى من أوجاع الرقبة وأعلى فقرات الظهر وعند الكتفين، وتعتبر هذه الحالة شكوى متكرّرة لدى من يعملون أعمالاً مكتبية.

وينصح الأطباء ببعض العلاجات السهلة لإزالة توتر وآلام الرقبة:

الدُّش الدافئ: أثناء الاستحمام احرص على توجيه ماء الدُّش الدافئ مباشرة لموضع الألم، بينما تقوم ببطء بإدارة رأسك يميناً ويساراً. سينتقل الدفء من الجلد إلى عضلات الرقبة وأعلى الظهر. كذلك يمكنك وضع كمّادات دافئة لفترة حول الرقبة، وتجنّب التعرّض لتيارات الهواء بعد الكمّادات مباشرة.

التدليك: يساعد تدليك موضع الألم ببطء على تخفيف توتر العضلات، ويمكنك الحصول على جلسة مساج لعلاج هذه المنطقة.

دلّك مواضع التوتر والألم برفق، اضغط بأصابعك على موضع الشكوى، وحرّك أصابعك باستدارة حوله، ثم في اتجاهات متفرقة طولية وعرضية. سيساعد الضغط على فك الشد العضلي. كرر التدليك والضغط 20 مرة.

زيت الخروع: يحتوي زيت الخروع على حمض يساعد على محاربة التهاب العضلات وتورّمها، خاصة عند منطقة الكتفين والرقبة.

قم بتدليك المنطقة المصابة بالزيت إذا كان الألم شديداً وتجد صعوبة في تحريك رقبتك.

التمرين: يمكنك عمل تمرين اليوغا الخاص بعلاج عضلات الرقبة وأعلى الظهر. استلق على ظهرك قرب الحائط، بحيث تكون الساقان مرفوعتين لأعلى وهما مستندتين على الحائط.

من الوضعية التي تواجه فيها باطن القدم السقف افرد ذراعيك على الأرض وتمطّى قدر الإمكان. استمر في هذه الوضعية 10 إلى 15 دقيقة.