5 أسئلة وإجاباتها بشأن برنامج سند محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

أجاب برنامج سند محمد بن سلمان عن بعض الأسئلة الشائعة بشأن البرامج، وتعارضه مع أي برنامج أخرى، والفرق بينه وبين قروض الزواج، والعديد من الأسئلة الأخرى.

ونشر برنامج سند محمد بن سلمان الأسئلة الشائعة بإجاباتها عبر موقعه الرسمي، ورصدت “المواطن” أبرز 5 أسئلة منها، وهي كالتالي:

1- هل التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان يؤثر أو يتعارض مع تسجيلي في برامج أخرى؟

سند محمد بن سلمان برنامج شخصي، ومبادرة مستقلة، ولا تتبع لأي جهة حكومية أو عامة أو مؤسسة أخرى، فإن أي دعم تتلقاه من جهات أخرى لا يرتبط باستفادتك من عطاء مبادرات سند محمد بن سلمان.

2- ما الفرق بين سند محمد بن سلمان وقروض الزواج من بنك التسليف (بنك التنمية الاجتماعية)؟

مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان هي اجتماعية وغير ربحية، مبنية بهدف تخفيف الأعباء المختلفة للمستحقين من خلال تقديم عطاءات غير مستردة، وليست قروضًا مطلوب استعادتها أو يتم تسديدها، وغير مرتبطة بأي جهة أخرى سواء حكومية أو خاصة.

3- هل مبادرة سند الزواج مخصصة فقط لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة؟

يتم تقديم الدعم للأقل دخلًا ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، مع إعطاء الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة.

4- ما هو المقصود بالدخل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج؟

الدخل المقصود هو المبلغ المسجل- والخاضع للاشتراك- لدى الجهات الحكومية (سواء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الخدمة المدنية أو المؤسسة العامة للتقاعد)، أما من ليس لديه دخل ثابت، فيعتبر ضمن الفئة المستحقة، ما لم يكن مسجلًا في مؤسسة أو شركة تجارية بدخل محدد يفوق ما هو موضح في شروط المبادرة.

5- قمت بالإجابة على الأسئلة ولم أحقق نسبة الاجتياز، ماذا أفعل؟

يتطلب اجتياز الاختبار حصول المتقدم على نسبة 60% كحد أدنى، في حالة عدم تمكن المتقدم من الحصول على الدرجة المطلوبة ننصح بإعادة قراءة النصوص والاستماع للمقاطع ومن ثم إعادة الاختبار.

في سياق آخر، يسعى برنامج سند محمد بن سلمان لأن يكون المستفيد عنصرًا متفاعلًا بشكل إيجابي، وذلك من خلال عدة إستراتيجيات، من أهمها تعزيز الوعي المالي لدى المواطنين وتعريفهم بمبادئ التخطيط المالي وغرس ثقافة الادخار فيهم.

شروط التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج:

وللحصول على الدعم في برنامج سند الزواج يشترط في المتقدمين ما يلي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة، وعمر الزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.