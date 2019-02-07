7 وظائف شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في المدن التالية: “مكة المكرمة، والخبر، والظهران”.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل الهاتف (مكة المكرمة).

. مساعد- وكيل خدمة الضيوف (مكة المكرمة).

. سائق خدمة صف السيارات (مكة المكرمة).

. وكيل علاقات النزلاء (مكة المكرمة).

. منسق الشؤون المالية (مكة المكرمة).

. وكيل خدمة الضيوف (الخبر).

. مشرف التدبير المنزلي (الظهران).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2019م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)