8 وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف تسويق (الرياض).

. محلل أول عمليات خدمة العملاء (الرياض).

. مدير الحسابات (الرياض).

. أخصائي تطوير أعمال (الرياض).

. أخصائي تسويق (الرياض).

. مشرف تسويق (الرياض).

. مشرف الموازنة (الرياض).

. مدير الحسابات (جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).