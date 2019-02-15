Arsenal يُعاني في الدوري الأوروبي .. والأرقام السلبية تُطارده

المواطن - مروة نبيل

فشل Arsenal في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي باتي بوريسوف البيلاروسي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، وخسر بهدف دون رد خارج ملعبه، ليُصعب موقفه.

وسيطر Arsenal على المباراة، إلا أنه افتقد للحلول والإبداع أمام التكتلات الدفاعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي باتي بوريسوف، الذي اعتمد على غلق المساحات، ونجح في خطف هدف الفوز في الدقيقة 45 عن طريق ستانيسلاف دراجون.

وأصبح Arsenal أول ناد إنجليزي يُهزم أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي باتي بوريسوف على ملعب الفريق البيلاروسي في جميع البطولات الأوروبية، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”.

وشهدت مباراة Arsenal ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باتي بوريسوف، طرد النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لتكون هذه المرة هي الثالثة التي يحصل فيها على بطاقة حمراء، والأولى منذ شهر أكتوبر عام 2013.

وبعد الخسارة المفاجئة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي باتي بوريسوف، أصبح Arsenal مُهددًا بتوديع منافسات بطولة الدوري الأوروبي من دور الـ32.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن Arsenal ودع البطولات الأوروبية من منافسات الأدوار الإقصائية خلال آخر 6 مرات هُزم خلالها في مواجهة الذهاب.

وتعود آخر مرة تمكن فيها Arsenal من التأهل في البطولات الأوروبية بعد الهزيمة في مباراة الذهاب إلى مواجهة فريق بورتو البرتغالي في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2010/ 2011.

وكان Arsenal خسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، قبل أن يكتسحه بخماسية دون رد في لقاء الإياب بالشامبيونزليج.

ويحتضن ملعب الإمارات مباراة Arsenal ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باتي بوريسوف في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، يوم 21 من شهر فبراير الجاري.