Chelsea vs Manchester united .. سوء دفاع البلوز وتألق بوغبا الأبرز

المواطن - مروة نبيل

واصل البلوز تقديم أداء مخيب مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، خلال مباراة Chelsea vs Manchester united بعدما خسر بهدفين دون رد، ليودع منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الخامس.

وأصر ساري على بدء مباراة Chelsea vs Manchester united بتشكيلته المعتادة، ونفس طريقة اللعب، التي تسببت في توجيه انتقادات حادة له خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي يتطور أداء الشياطين الحمر مع أولي سولشاير.

وابتعد مدافعو البلوز عن المستوى المعهود، وأظهرت مباراة Chelsea vs Manchester united تباعد المساحات بين لاعبي الدفاع ديفيد لويز وأنطونيو رودريجيز، وفشلا في التعامل مع الكرات العرضية.

وقدم الظهير الأيمن سيزار أزبيليكويتا واحدة من أسوأ لقاءاته منذ انضمامه إلى البلوز خلال مباراة Chelsea vs Manchester united بالأمس، ولم يُشكل الظهير الأيسر ماركوس ألونسو أي إضافة للاعبي الدفاع.

ولم يُعان البلوز من سوء أداء لاعبي الدفاع فقط في مباراة Chelsea vs Manchester united بالأمس، حيث لم يظهر جورجينيو بالمستوى المتوقع كلاعب ارتكاز، وتقدم الفرنسي كانتي كثيرًا.

وتسبب سوء أداء لاعبي الدفاع في ابتعاد هجوم البلوز عن مستواه، حيث لم يجد الدعم المطلوب لهز الشباك في مباراة Chelsea vs Manchester united بالأمس.

وعلى الجانب الآخر، واصل بوغبا تألقه تحت قيادة سولشاير، وظهر بمستوى مميز في مباراة Chelsea vs Manchester united بالأمس، وسجل هدف الشياطين الحمر الثاني، ليكون الأفضل في اللقاء.

وعلى الرغم من الرقابة التي حاول البلوز فرضها على بوغبا، إلا أن أداءه اتسم بحرية التحرك في مباراة Chelsea vs Manchester united ونجح في الهروب من الرقابة، وقدم أداءً تكتيكيًا مميزًا.