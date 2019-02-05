Cristiano ronaldo .. الذهب الذي لا يصدأ

المواطن - مروة نبيل

يثبت البرتغالي Cristiano ronaldo نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، أنه مثل الذهب الذي لا يصدأ، حيث إنه يحتفل اليوم بعامه الـ34 وسط تألق شديد في المستطيل الأخضر.

وحرصت الصحف الإيطالية على الاحتفال بيوم ميلاد Cristiano ronaldo الـ34، ونشر حساب نادي يوفنتوس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عدة تغريدات للاحتفال بنجمه البرتغالي.

وكعادة مانشستر يونايتد الإنجليزي، قام حسابه الرسمي على “تويتر”، بالاحتفال بنجمه السابق Cristiano ronaldo وتمنى له يومًا رائعًا، فيما تجاهل نادي ريال مدريد الإسباني تهنئة أسطورته.

وانهالت التهاني على Cristiano ronaldo عبر موقع “تويتر”، من حساب كأس العالم، دوري أبطال أوروبا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبدأ صاروخ ماديرا Cristiano ronaldo مسيرته مع نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الذي استمر معه حتى عام 2003، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى عام 2009.

وانتقل Cristiano ronaldo بعد ذلك إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وظل في صفوفه حتى 2018، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس الإيطالي بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتمكن Cristiano ronaldo من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، مرة بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي، و4 ألقاب مع ريال مدريد الإسباني، وحصد لقب كأس العالم للأندية 4 مرات، كأس السوبر الإيطالي.

وحصل Cristiano ronaldo على الدوري الإنجليزي لكرة القدم 3 مرات، والدوري الإسباني الممتاز مرتين، كأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الأوروبية في مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى بطولة الأمم الأوروبية.

وحقق Cristiano ronaldo العديد من الألقاب والجوائز الفردية، لعل أبرزها تتويجه بالكرة الذهبية 5 مرات.

وشارك Cristiano ronaldo في 793 مباراة طوال تاريخه، 154 منهم بقميص المنتخب البرتغالي، ونجح في تسجيل 677 هدفًا حتى الآن.