أحمد بن عبدالعزيز العوهلي .. مهندس الكيميائيات المخضرم محافظًا لهيئة الصناعات العسكرية

المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّا، اليوم السبت، بتعيين المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

والمهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الهندسة الكيميائية بمرتبة الشرف من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1981م، ثم التحق بالعديد من الدورات والبرامج التدريبية التنفيذية في القيادة والإدارة العليا والمالية.

وكان أحمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيسًا وعضوًا في مجالس بعض الشركات ومنها: (عضو مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات- اللجنة السعودية لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات- عضوية المجلس الاستشاري لمركز أبحاث البتروكيماويات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- عضو ورئيس في عدة مجالس الإدارات شركات خاصة والمنظمات الصناعية والتجارية).

أما الخبرات العملية ومجال الأعمال فعمل أحمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيسًا تنفيذيًّا وعضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، كما عمل في شركة سابك بشهر سبتمبر 1981، حيث بدأ في التدريب بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة عامين، ومن ثم التحق بالعمل في موقع الشركة في الجبيل الصناعية، حيث تبوأ أحمد بن عبدالعزيز العوهلي العديد من المناصب التنفيذية خلال عمله في الشركة.

وفي مطلع عام 1996م انتقل أحمد العوهلي من شركة سابك ليعمل وليؤسس بنجاح مشاريع متوسطة الحجم في القطاع الخاص صناعية وتجارية.