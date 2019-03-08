أرسنال يُخيب آمال جماهيره.. والأرقام السلبية تُلاحقه في الدوري الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

خذل أرسنال جماهيره، بعدما تلقى هزيمة مفاجئة خارج أرضه أمام فريق رين الفرنسي، في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وانتهت مباراة أرسنال ضد رين التي أُقيمت على ملعب “روازون بارك”، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل أهداف رين الفرنسي في شباك أرسنال كل من؛ بنامين بوريجوه وإسمايلا سار، وناتشو مونريال بالخطأ في مرماه، فيما أحرز هدف الجانرز في مواجهة الدوري الأوروبي لكرة القدم، أليكس إووبي.

وتُعد هزيمة أرسنال ضد رين الفرنسي هي الأثقل له ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، منذ شهر سبتمبر عام 1982، بمسماها القديم كأس الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وقبل مباراة رين الفرنسي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، كانت أثقل هزيمة لفريق أرسنال ضد سبارتاك موسكو الروسي في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، حينما خسر الجانرز بخماسية مقابل هدفين.

وشهدت مباراة أرسنال ضد رين الفرنسي في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، طرد لاعب الجانزر، سوكراتيس باباستاثوبولوس في الدقيقة 41 من أحداث الشوط الأول، ليُكمل فريقه المواجهة بعشرة لاعبين.

وأوضحت شبكة “أوبتا”، أن أرسنال تعرض لطرد أحد لاعبيه واهتزت شباكه بهدف ذاتي خلال مباراة رين الفرنسي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، لتكون هذه المرة هي الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر، منذ شهر سبتمبر عام 2015.

وكانت آخر مرة تعرض فيها أرسنال للطرد وتسجيل هدف ذاتي في مباراة واحدة، خلال ديربي لندن ضد تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.