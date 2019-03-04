أسباب وراء تعثر المشروعات العقارية وهذا الشخص المستفيد!

المواطن - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أسامة العفالق، أن 70% من أسباب تعثر المشروع تقع على عاتق جهات كثيرة، مثل الاختيار الخاطئ للتصميم من الجهة المشرفة، واختيار أقل الأسعار بغض النظر عن جودة أعمال وتصنيف المقاول المتقدم بهذا السعر.

وأضاف العفالق في مداخلة هاتفية ببرنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن تعثر المشروعات في مصلحة (الاستشاري) المشرف على المشروع، مشددًا على أن المقاول لا يتحمل أكثر من 30% من أسباب تعثر المشروعات.

من جهته، رأى عضو مجلس الشورى سلطان آل فارح أن المواطن ليس له دخل بمشاكل المقاول مع الجهات المشرفة على المشروعات الحكومية، ومن يتحمل المسؤولية في تعثر المشروعات هي أمانات المناطق.

وتابع أن الجهات الرقابية كنزاهة وهيئة الرقابة العامة مسؤولة عن تعثر المشروعات.