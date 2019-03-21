أفضل مدربي #الوحدة .. كاريلي في الصدارة.. وميدو ثانيًا

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من تغيير نادي الوحدة مدرب الفريق الأول لكرة القدم أكثر من مرة، إلا أن هذا الموسم يُعد الأفضل لفرسان مكة في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق البرازيلي فابيو كاريلي أفضل نسبة فوز بين مدربي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بنسبة وصلت إلى 46.2%، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

وقاد كاريلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في 13 مباراة بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ونجح في تحقيق الفوز بـ6 مباريات، والتعادل في 3 مواجهات، والخسارة في 4 لقاءات.

وسجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة 16 هدفًا تحت قيادة المدرب البرازيلي كاريلي، فيما اهتزت شباك فرسان مكة 13 مرة معه.

وتمكن المدرب المصري أحمد حسام ميدو من تحقيق ثاني أعلى نسبة فوز بين مدربي الوحدة في تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين بنسبة 36.4%، وفقًا لحساب “أوبتا” الرسمي على “تويتر”، الذي وصف ما فعله بـ”البصمة”.

وفي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز بـ4 مباريات تحت قيادة ميدو، وهُزم في مثلهما، وتعادل في 3 مواجهات، وسجل 13 هدفًا، واهتزت شباكه بـ16 هدفًا.

وتعاقد نادي الوحدة مع المدرب الأرجنتيني خوان براون لتدريب الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، خلفًا للمدرب المُقال، أحمد حسام ميدو.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.