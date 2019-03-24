أمير الرياض يرعى تخريج طلاب جامعة الفيصل.. الثلاثاء

المواطن _ الرياض

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بعد غد الثلاثاء حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة جامعة الفيصل، وذلك في قاعة الأميرة هيا بنت تركي بمقر الجامعة في الرياض.

ويبلغ عدد خريجي جامعة الفيصل هذا العام 215 منهم 146 طالبات و69 طالباً في كلية إدارة الأعمال، وتتواصل احتفالات التخرج يوم الأربعاء 20 رجب 1440، بتخريج 59 طالبة و58 طالباً من كلية الهندسة والعلوم , وكذلك اليوم الأحد 24 رجب 1440 بتخريج 139 طالبة و83 طالباً من كلية الطب.

وقد أعرب رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على رعايته، مؤكدا أن الجامعة تفخر أن تزف للوطن 550 شاباً وشابة تسلحوا بالعلم والإيمان ليساهموا في إكمال البناء و التنمية, وتقديم كل ما يعود عليهم وعلى وطنهم بالفائدة وخدمة للدين ثم الملك والوطن.

ومن جانبها أعربت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز، وكيلة جامعة الفيصل للتطوير والعلاقات الخارجية، عن فخرها واعتزازها بخريجي وخريجات الفيصل، متمنية لهم مستقبلا واعدا يستثمرون فيه ما اكتسبوه من علوم ومهارات مهنية وشخصية ذات مستوى عالمي، تؤهلهم ليكونوا في مصاف المشاركين برفعة الوطن وتقدمه، وتمنحهم تنافسية عالمية في المجالات المختلفة: الطب والهندسة والعلوم والأعمال.

يذكر أن جامعة الفيصل مؤسسة علمية بحثية انطلق التخطيط لها عام2002م بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وإسهام مجموعة مميزة من الشركات المحلية والدولية. ومنذ البداية تبنت الجامعة نهج الالتزام بالمعايير العالمية للجودة، والتأهيل العالي للطالب من خلال الدراسة الأكاديمية والتدريب والبحث العلمي. وللجامعة مجلس أمناء يمثله مؤسسون محليون وعالميون. ومقر الجامعة في وسط الرياض بحي المعذر. وفرص الالتحاق بالجامعة مفتوحة للسعوديين وغير السعوديين.