أمين عسير: سنقضي على العسل المغشوش بالمنطقة

المواطن - عسير

أكد أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، أن أمانة المنطقة تسعى جاهدة للقضاء على العسل المغشوش وغير المطابق للمواصفات من المنطقة، حيث جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان “عسير خالية من العسل غير المطابق للمواصفات” والتي أقيمت يوم أمس الاثنين، الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بالمركز الحضاري بمحافظة المجاردة.

وشدد الحميدي على أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من أهمية العسل بالنسبة لمنطقة عسير، حيث تشتهر المنطقة بكثرة المربين للنحل، وتتميز بجودة العسل المنتج من مناحل المنطقة، وكذلك تقام بها سنويًّا العديد من مهرجانات العسل التي يقوم من خلالها النحالون بتسويق منتجاتهم وعرضها، والتي تخضع لاختبارات قاسية ومشددة من أجل اختيار أجود الأنواع لدخول تلك المهرجانات؛ وذلك لأن المواطن والمقيم على حد سواء يسعيان للحصول على عسل غير مغشوش ومطابق للمواصفات.

وأضاف الحميدي أن هذه الورشة تعتبر في غاية الأهمية؛ وذلك لكونها تناقش أساليب الغش في العسل والعوامل المساعدة على الغش، حيث سيكون للأمانة دور في الرقابة على العسل وفحصه بمختبر الأمانة وعدم السماح بتداول منتج مغشوش أو غير مطابق، حيث سيتم إتلافه ومخالفة وتغريم النحالين القائمين على المنتجات المغشوشة.