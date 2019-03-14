إدواردو يُجري أشعة.. وفحوصات طبية لـ غوميز في فرنسا

المواطن - مروة نبيل

أجرى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرازيلي كارلوس إدواردو أشعة على موضع إصابته في العضلة الخلفية بالعيادة الطبية، من أجل تحديد فترة غيابه عن الملاعب.

وأوضح نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” أن نتائج الأشعة التي خضع لها البرازيلي إدواردو اليوم، ستتضح نتائجها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وكان إدواردو قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الهلال والدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2019، وغادر الملعب في الدقيقة 76.

وخضع بافيتيمبي غوميز اليوم لفحوصات طبية دورية في فرنسا، بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية في نادي الهلال، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، بعد غد السبت.

وعلى الصعيد الميداني، استأنف الهلال اليوم تدريباته الجماعية، بعد أن تمتع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالراحة التي منحهم إياها المدرب الكرواتي زوران ماميتش، يوم أمس الأربعاء.

وأجرى لاعبو الهلال الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الدحيل مرانًا استرجاعيًا، فيما أدى بقية اللاعبين مرانًا اعتياديًا تركز على الجوانب الفنية، وفرض زوان تدريبات فنية منوعة، اختتمها بمناورة على نصف مساحة الملعب.

وواصل ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سلمان الفرج، عبدالله عطيف وعمر عبدالرحمن عموري برامجهم التأهيلية.