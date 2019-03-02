إغلاق 7 محلات ومصادرة أطعمة فاسدة في محايل

المواطن - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

نفذت بلدية مركز بحر أبو سكينة، التابع لمحافظة محايل، عددًا من الجولات التفتيشية والرقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية.

وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 20 كيلو من الأطعمة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إغلاق 7 محلات لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية.

وأشارت البلدية إلى أنها مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية وتصنيعها؛ لضمان الصحة العامة، مؤكدةً أنه سوف يتم تطبيق لائحة الغرامات بحق المخالفين.