إفطار على القمة!

المواطن - متابعة

تسلق شابان متهوران رافعة طولها 81 مترًا لأكل الفطائر على القمة، قبل أن يكتشفهما أمن الموقع.

وقرر ديفيد نيلمس، البالغ من العمر 24 عامًا، تسلق الرافعة مع صديقه سام باتريك في مدينة ليدز، حيث قال الشابان: إن الأمر استغرق منهما 10 دقائق فقط للوصول إلى القمة وتناولا فطائر البان كيك مع منظر مهيب لمسقط رأسهما.

وكشف الشابان أنهما يمارسان رياضة الباركور، وهو شكل من أشكال الرياضات الحرة، الغرض منها الانتقال من النقطة أ إلى النقطة ب بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية.

وأضافا أن أمن الموقع اكتشف حيلتهما لذا قررا التراجع على الفور بعدما تمكنا من تناول الفطائر.