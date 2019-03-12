إلهام الفضالة تكشف عن جنس جنين ابنتها

المواطن - متابعة

بعفوية وتلقائية كشفت إلهام الفضالة عن جنس حفيدها المنتظر والذي تحمله ابنتها منى العتيبي.

وشاركت إلهام الفضالة جمهورها ومتابعيها فرحتها بعدما أعلنت أن ابنتها حامل في طفلة، متوقعة أن تكون شديدة الشبه بأبيها.

واحتفل جمهور إلهام الفضالة معها بهذه المناسبة وانهالت عليها التعليقات المهنئة.

وكانت إلهام الفضالة أثارت الجدل بعدما نشرت صور زفاف ابنتها في شهر نوفمبر الماضي وقامت بحجب وجهها معللة ذلك أن حياة ابنتها تختلف عن حياتها وأن ابنتها لا تحب الظهور الإعلامي أو البحث عن الأضواء.

والمعروف أن إلهام الفضالة هي ممثلة كويتية من مواليد 18 يونيو 1974.

بدأت إلهام الفضالة مشوارها الفني في عام 2000 في مسرحية عالباب يا شباب مع داود حسين وحسن البلام.

وخلال الفترة من 2003 إلى بداية عام 2008 كانت محتكرة لصالح سكوب سنتر للإنتاج الفني العائدة ملكيتها للكاتبة فجر السعيد، وقالت في وقت سابق إن هذا الاحتكار أفادها ولم يفدها بنفس الوقت في إشارة منها إلي ضياع العديد من الفرص للمشاركة بأعمال أخرى.

إلهام الفضالة متزوجة من الصحفي خليل التميمي، ولديهما ابنتان هما فجر والنور أما بنتها الكبرى منى فهي من زوجها الأول، وهي أخت الممثلة ريمة الفضالة.

شاركت إلهام الفضالة في العديد من المسلسلات آخرها مسلسلان بعنوان عزوتي وروتين في عام 2018 وفي عام 2017 شاركت في 4 أعمال هي اليوم الأسود، كان في كل زمان ، ثلاثية رقية النسرةـ صوف تحت حرير.