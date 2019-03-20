إنفوجرافيك.. السياحة تعزز مفهوم الحقوق والواجبات للمستفيدين من خدمات القطاع 

المواطن - واس

أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتزامن مع الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك على أهمية تعزيز وعي المستهلك باعتباره أحد أهم المرتكزات التي تحافظ على حقوقه، كما أن هذا الوعي يدفع مقدمي الخدمات السياحية إلى التجويد الذي يفضي إلى ترسيخ الثقة بالمنتج السياحي.

وقد سنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، جملة من الأنظمة واللوائح الكفيلة بحماية المستهلك والمستفيد النهائي من الخدمات المقدمة في منشآت القطاع السياحي بالمملكة.

وتسعى الهيئة، الى تقديم الرسائل التوعوية الهامة للمستفيدين من الخدمات المقدمة في منشآت القطاع السياحي وذلك عبر منصاتها الإلكترونية المتضمنة التعريف بحقوق المستهلك وفق نظام السياحة والوائحها التنفيذية.

إضافة إلى تخصيص مركز للاتصال السياحي 19988 لاستقبال الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات على مدار الساعة فيما يتعلق بالفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة ووكالات السفر وما في حكمها.

ويعتبر الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك، فعالية سنوية تهدف إلى توحيد الجهود الخليجية، لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك ليتمكن من الحصول على حقوقه وتعويضه عن أي تقصير يحدث تجاهه.