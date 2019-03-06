إنفوجرافيك “المواطن”.. تفاصيل منظومة ثاد الصاروخية المنضمة للجيش السعودي

المواطن - الرياض

سلط إنفوجرفيك “المواطن” الضوء على صفقة ثاد مع المملكة، وهي منظومة دفاعية متطورة تنضم للجيش السعودي.

وثاد هي منظومة دفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية الطرفية، وتتميز بالقدرة على توجيه وإعادة التوجيه أثناء التحليق للصاروخ حسب أي مستجدات، كما أن لديها القدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية داخل أو خارج الغلاف الجوي.

وتتميز منظومة ثاد بالقدرة العالية للتنقل من موقع إلى آخر، وأيضًا يمكنها تمييز الأهداف الحقيقية والوهمية بفضل معدات الاستشعار عن بعض، حيث تعتمد على الرادار AN/TPY/2 القادر على تتبع صواريخ العدو على مدى يصل إلى 1000 كيلو متر.

وتتكون منظومة ثاد من قاذفة وصواريخ اعتراضية ووحدة التحكم في إطلاق الصواريخ، وتحمل 8 صواريخ اعتراضية لكل قذيفة و6 منصات رجم و48 صاروخًا اعتراضيًا.