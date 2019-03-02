إنفوجرافيك “المواطن” : تقرير دولي يؤكد دور المملكة البارز في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

المواطن - الرياض

كشف تقرير دولي عن دور المملكة البارز في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال عدد من الإجراءات والممارسات التي تتوافق مع المعايير الدولية.

التقرير الصادر عن مجموعة العمل المالي (فاتف) عام 2018 قدم تقييمًا شاملًا للوضع المالي والرقابي لقياس مدى توافق الأنظمة والممارسات والتطبيق للمعايير الدولية.

وخلص التقرير إلى أن أنظمة المملكة تتسم بإطار قانوني قوي وإجراءات وممارسات فعالة، بالإضافة إلى وجود تنسيق جيد يوفر درجة عالية من الإجراءات الوقائية والحمائية لمنع أي جريمة من الجرائم المالية، وخصوصًا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.