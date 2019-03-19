ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت في المملكة إلى 49.9%

المواطن - الرياض

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن أولى نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018م التي أظهرت ارتفاع نسبة التسوق عبر الإنترنت في العام 2018 إلى 49.9%، في مقابل 47.90% للعام 2017، وفي مقابل 37.3% للعام 2016.

وأوضحت نتائج الدراسة التي ستستعرضها الهيئة مع عدة دراسات في منتدى مؤشرات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات غدًا الأربعاء، أن الإناث هن الأعلى تسوقًا عبر الانترنت لعام 2018 بنسبة بلغت 51.7%، بينما بلغت نسبة الذكور 48.6%.

وتباينت نسب التسوق عبر الإنترنت في الدراسة التي شملت (10000) مستخدم لخدمات الاتصالات، بحسب الفئات العمرية، فجاءت الفئة العمرية من 20 إلى 24 سنة، في مقدمة الفئات المتسوقة عبر الإنترنت بنسبة 65.20% من عدد مستخدمي الإنترنت، تلتها الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة بنسبة 63.20%، ثم الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة بنسبة 61.80%.

وبالنظر إلى التسوق عبر الإنترنت لعام 2018 حسب المنطقة، كشفت الدراسة أن منطقة الجوف الأعلى تسوقًا عبر الإنترنت بين مناطق المملكة بنسبة 65.20% من مستخدمي الإنترنت، تلتها منطقة حائل بنسبة 62.90%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 55.20%.

أما أبرز أنواع السلع المشتراة عبر الإنترنت (السلع الملموسة) في 2018، فكانت سلع “الملابس، الأحذية وملحقاتها” بنسبة 69.70%، وسلع “الحاسبات الآلية، والهواتف ذكية” بنسبة 46.90%.

وبينت الدارسة بأنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، تباينت نسب استخدام طرق السداد الإلكترونية للتسوق عبر الإنترنت، إذ بلغت تلك النسبة 41.10% من المتسوقين عبر الإنترنت في 2018، في مقابل 37.70% للعام 2017، ومقابل 21.40% في العام 2016.

وتتوزع طرق السداد المستخدمة عبر الإنترنت إلى طرق عدة، منها الخدمات البنكية عبر الإنترنت التي استحوذت على اختيار 34.10% من المشاركين، تليها بطاقات الائتمان (السحب على الإنترنت) بنسبة 28.10%، ثم خدمة الدفع عبر الإنترنت (مثل: باي بال) بنسبة 5.30%، وبطاقات الهدايا مسبقة الدفع أو القسائم الإلكترونية بنسبة 4.10%.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستكشف غدًا الأربعاء عن المزيد من نتائج مسح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة للعام 2018م في المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تقيمه الهيئة بعنوان “تحول رقمي لوطن طموح”، تحت رعاية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ويناقش المنتدى أبرز اتجاهات التحول الرقمي في المملكة من خلال جلساتٍ نقاشية وحوارية وبمشاركة نخبة من الخبراء في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى إقامة معرض مصاحب على هامش المنتدى يستعرض أبرز حلول الشركات في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة شركات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. كما دعت الهيئة –في وقت سابق- الراغبين في الحضور إلى التسجيل من خلال موقعها الإلكتروني (هنا).