استقبال رائع لأبطال السعودية في #الأولمبياد_الخاص

المواطن - مروة نبيل

وصل نجوم السعودية في الأولمبياد الخاص بأبوظبي 2019 إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، اليوم الجمعة، وسط استقبال رسمي وجماهيري مميز.

ونظمت الهيئة العامة للرياضة استقبالاً رائعًا لأبطال الأولمبياد الخاص حيث كان في مقدمة المستقبلين، وكيل الهيئة لشؤون الرياضة عبدالرحمن السحيباني، وقدمت الورود للأبطال، وامتلأت صالة المطار بالجماهير وعائلات اللاعبين.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاستقبال أبطال الأولمبياد الخاص اليوم، بعد تحقيقهم 40 ميدالية، 18 ذهبية، 9 فضية، و13 برونزية.

وجاءت ميداليات أبطال السعودية في الأولمبياد الخاص كالتالي؛ ذهبية في كل من التزلج، تنس الطاولة وكرة السلة، ذهبيتين في السباحة،3 ذهبيات في بوتشي وحمل الأوزان و7 ذهبيات في ألعاب القوى.

وتوج أبطال السعودية في الأولمبياد الخاص بميدالية فضية في كل من ألعاب القوى، تنس الطاولة، السباحة، البولينج، حمل الأوزان وكرة السلة، بالإضافة إلى 3 فضيات في بوتشي.

وحصل أبطال السعودية في الأولمبياد الخاص على ميدالية برونزية واحدة في كل من ترايثلون، البولينج وحمل الأوزان، و3 برونزيات في ألعاب القوى والسباحة، بجانب 4 ميداليات برونزية في بوتشي.