استنفار أمني في هولندا ووحدات من الجيش تشدد الإجراءات بعد حادث الترام

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

قالت الشرطة في مدينة أوتريخت بوسط هولندا اليوم الاثنين إنها تحقق في حادث إطلاق نار على ترام يقال إنه أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.

وأشارت السلطات الهولندية إلى أن الهجوم له “دافع إرهابي” محتمل، وهو الأمر الذي خلق حالة من الاضطراب داخل البلاد خلال الساعات الماضية.

وسيطرت الشرطة الهولندية، بما في ذلك وحدات من الضباط المدججين بالسلاح، على المنطقة بعد إطلاق النار الذي وقع على ترام عند تقاطع مزدحم في محطة ترام سكوير.

ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روت الوضع بأنه “مقلق للغاية”، فيما قال منسق مكافحة الإرهاب في البلاد في تغريدة إن فريق الأزمات يجتمع لمناقشة الحادث.

وظل مُطلق النار طليقًا، مما دفع الحكومة الهولندية إلى وضع الشرطة العسكرية في البلاد “في حالة تأهب إضافية” في المطارات و”المباني الحيوية” وسط عملية الصيد.

وحثت الشرطة الهولندية المدارس على إبقاء أبوابها مغلقة، وارتفع مستوى التأهب للإرهاب في منطقة أوتريخت إلى خمسة، وهو أعلى مستوى ممكن من الاستعدادات الأمنية.

وأفادت مصادر لشبكة “RTV Utrecht” بأن الشرطة تبحث عن سيارة حمراء، يعتقد بأنها هي التي استخدمها الجاني في فعلته.

ولم يتم الكشف حتى الآن، عما إذا كان الحادث له جذور إرهابية من عدمه، خاصة وأن الشرطة عجزت حتى الآن عن الإمساك بالفاعل.