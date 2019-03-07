الأمير عبدالعزيز بن طلال يتولى رئاسة المجلس العربي للطفولة والتنمية

المواطن - واس

قرر مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية في اجتماع دورته الـ (15) بالقاهرة اليوم، أن يتقلد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز مهام رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية خلفًا لوالده الراحل صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله -.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، في بيان صادر عن المجلس، أنه على العهد لاستكمال مسيرة والده الأمير طلال بن عبد العزيز – رحمه الله -، دعمًا لمستقبل أفضل لأطفالنا ورعاية وتنمية لحقوقهم.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن طلال أن هذا الإرث المستنير لابد أن يظل متدفقًا ومستمرًا ونابضًا بكل معاني العطاء والخير كما تعلمنا من الوالد، طيب الله ثراه.

ويضم مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية كل من: ناصر القحطاني المدير التنفيذى لبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، وجبرين الجبرين مدير ادارة المشاريع بـ”أجفند”، والدكتورة نهلة قهوجي الأستاذة بجامعة الملك عبد العزيز، وغادة الدخيل خبير التنمية البشرية بأجفند (المملكة العربية السعودية)، الدكتور نبيل صموئيل خبير التنمية الاجتماعية، والدكتور حسن البيلاوي الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية (مصر)، الدكتورة غادة غلام كبير اخصائي التربية، وغانم بيبي مستشار التنمية الصحية والتربوية (لبنان).

وأفاد البيان بأن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال يولي اهتماماً بالعديد من القطاعات وفق تخصصه في إدارة وفض النزاعات والتمويل الأصغر والتشارك مع الشباب، فضلًا عن اهتمام سموه بالعمل الإنساني والخيري من خلال العمل مع المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية (NCUSAR) في واشنطن دي سي وقمة كونكورديا في نيويورك.