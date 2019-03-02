الأهلي ضد الاتحاد .. روح العميد.. هدف السومة وعُقدة الجوهرة الأبرز

المواطن - مروة نبيل

فشل العميد في خطف نقاط مباراة الأهلي ضد الاتحاد التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الـ22 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليُصعب موقفه في المسابقة هذا الموسم.

وحاول لاعبو العميد الضغط على الراقي، وخطف نقاط مباراة الأهلي ضد الاتحاد والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتمكن البرازيلي رومارينهو من هز الشباك في الدقيقة 69.

ولم يستمر تقدم العميد كثيرًا في مباراة الأهلي ضد الاتحاد بالأمس، حيث سجل السوري عمر السومة هدفًا رائعًا بضربة مزدوجة في الدقيقة 76، ليُكرس عُقدة ملعب الجوهرة للعميد.

وتحسن أداء العميد خلال مباراة الأهلي ضد الاتحاد بالأمس، وأظهروا الروح القتالية أملًا في حصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولا يعرف العميد الفوز على الراقي في مباريات الأهلي ضد الاتحاد التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تواجها 9 مرات قبل لقاء الأمس، هُزم 5 مرات، وتعادل في 4 مواجهات.

وخطف هدف عمر السومة في مباراة الأهلي ضد الاتحاد الأنظار من جميع أحداث ديربي جدة، حيث نجح في السيطرة على الكرة تحت ضغط ثنائي من لاعبي العميد، وسددها خلفية مزدوجة رائعة.

ونال هدف عمر السومة في مباراة الأهلي ضد الاتحاد إشادة كبيرة من نجوم كرة القدم والإعلاميين والجماهير، التي تغنت باللاعب السوري، وشبهت هدفه في العميد بهدف البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس الإيطالي.

وعلى الرغم من أن نتيجة التعادل الإيجابي في مباراة الأهلي ضد الاتحاد تُعتبر مرضية، إلا أنها لن تُساعد الفريقين كثيرًا، حيث إن الراقي كان يطمح بخطف النقاط، وانتزاع المركز الرابع، فيما كان يأمل العميد الابتعاد عن المراكز الأخيرة.