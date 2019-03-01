الاتحاد هدفه الثأر و #الهلال يُطارد فارق الـ6 بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

تُقام اليوم ثلاث مواجهات ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الرائد والقادسية، حيث تنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله.

ويسعى الرائد إلى العودة إلى سكة الانتصارات وتصحيح المسار بعد الخسارة القاسية والتي تعرض لها من الفيصلي في الجولة الـ21 بثلاثية دون رد.

بينما لا يُعد فريق القادسية في حال أفضل، بعد خسارته من نادي الشباب في الجولة الماضية بهدف دون رد.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي الهلال والفيصلي، حيث تنطلق في تمام الساعة الـ6:35 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويطمح نادي الهلال إلى الفوز والعودة إلى فارق النقاط الست مع نادي النصر صاحب المركز الثاني، بينما سيحاول الفيصلي تحقيق مفاجأة والفوز على الهلال منتشيًا بفوزه بثلاثية على الرائد في الجولة الماضية.

وتُختتم مباريات اليوم بديربي جدة بين فريقي الأهلي والاتحاد حيث تُقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويأمل الاتحاد تحت قيادة مدربه خوسيه سييرا في تحقيق الفوز على الأهلي والثأر من الخسارة بثلاثية في لقاء الدور الأول، بينما سيحاول الأهلي تحقيق الانتصار وتحسين ترتيبه في جدول الدوري.