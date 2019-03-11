الاتحاد يسقط في فخ الوحدة برباعية مُدوية في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الاتحاد في فخ الخسارة المريرة أمام نادي الوحدة الإماراتي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بدأت المباراة بتراجع دفاعي من قبل نادي الاتحاد، مما أعطى الفرصة لفريق الوحدة للدخول في أجواء المباراة، حيث تمكن الفريق الإماراتي من تسجيل الهدف الأول عبر اللاعب محمد صالح برغش في الدقيقة السادسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتأخر الاتحاد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تمكن نادي الوحدة من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة الثانية والخمسين بطريقة جميلة.

واستغل الاتحاد خطأ قاتلًا من حارس الوحدة، ليُقلص اللاعب ناصر الشمراني مُحرزًا الهدف الأول للعميد في الدقيقة السادسة والخمسين من عمر اللقاء.

ولم ينجح نادي الاتحاد في تسجيل الهدف الثاني، مما أعطى الفرصة لنادي الوحدة للعودة في المباراة وتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب إسماعيل مطر في الدقيقة الثمانين من ركلة حرة مباشرة بطريقة جميلة.

واختتم البرازيلي ليوناردو دا سيلفا أهداف المباراة مُحرزًا الهدف الثاني له والرابع لنادي الوحدة في الدقيقة الحادية والتسعين بطريقة جميلة.

انتهت المباراة بخسارة الاتحاد برباعية مقابل هدف ليتجمد رصيد الاتحاد عند ثلاث نقاط، بينما أصبح رصيد الوحدة ثلاث نقاط في المجموعة الثانية.