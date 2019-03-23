البرتغال ضد أوكرانيا .. الاستحواذ السلبي.. تألق بياتوف.. وعودة رونالدو الأبرز

المواطن - مروة نبيل

خيب منتخب برازيل أوروبا آمال جماهيره في مباراة البرتغال ضد أوكرانيا بالأمس، التي أُقيمت على ملعب “النور” في العاصمة لشبونة، بعد تعادله سلبيًّا في أول لقاء يشهد عودة كريستيانو رونالدو عقب شهور من الغياب.

وانتهت مباراة البرتغال ضد أوكرانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” بالتعادل السلبي، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة واحدة.

وبعد مباراة البرتغال ضد أوكرانيا بالأمس، تصدر لوكسمبرغ المجموعة برصيد 3 نقاط عقب فوزه على ليتوانا بهدفين مقابل هدف، فيما يحتل برازيل أوروبا المركز الثاني برصيد نقطة، بالتساوي مع المنتخب الأوكراني.

وشهدت مباراة البرتغال ضد أوكرانيا تألقًا لافتًا من حارس مرمى الضيوف، أندريه بياتوف الذي تصدى لهجمات لاعبي برازيل أوروبا، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو ليُحافظ على نظافة شباكه، ويمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة.

وسيطر لاعبو برازيل أوروبا على معظم فترات مباراة البرتغال ضد أوكرانيا بالأمس، ولكن جاء استحواذهم بشكل سلبي، حيث فشلا في ترجمته إلى أهداف واهز الشباك، على الرغم من أن اللقاء على أرضهم ووسط جمهورهم.

وتُعد مباراة البرتغال ضد أوكرانيا هي الأولى للنجم كريستيانو رونالدو منذ مواجهة دور الـ16 في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، حيث غاب طوال الفترة الماضية من أجل الحصول على راحة من المنافسات الدولية.

ولم تكن عودة كريستيانو رونالدو لتشكيلة برازيل أوروبا الأساسية كافية لتحقيق الفوز في مباراة البرتغال ضد أوكرانيا بالأمس.