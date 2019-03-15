التعليم التقني والمهني تكرم الزميل آل هطلاء

المواطن - خميس مشيط

كرمت المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، مساء أمس الخميس، مساعد رئيس تحرير “المواطن” لشؤون المناطق، الزميل سعيد آل هطلاء؛ بمناسبة تغطية “المواطن” لفعاليات بطولة المؤسسة لكرة القدم على كأس المؤسسة لكليات التقنية التي استضافتها كلية أبها، واختتمت بإقامة المباراة النهائية على ملاعب نادي ضمك بخميس مشيط بين فريقي تقنية نجران وتقنية المدينة، وفاز بها فريق كلية نحران بهدفين مقابل هدف.

وخلال حفل التكريم سلم نائب محافظ المؤسسة الدكتور راشد الزهراني الزميل آل هطلاء شهادة الشكر والتقدير.