التليفزيون أهم خدمة منتظرة في محفل أبل خلال مارس

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تستعد شركة أبل الأمريكية، للكشف عن العديد من التقنيات خلال محفلها الذي ينطلق في 25 من مارس الجاري، والذي قد يضم العديد من التقنيات الحديثة التي تراهن عليها عملاقة التكنولوجيا الأمريكية على مستوى الأسواق العالمية.

موقع ماك رومرز المعنيّ بالشؤون التقنية على مستوى العالم، وبالأخص ما يتعلق منها بشركة أبل، أشار إلى إمكانية الكشف عن عدد من التقنيات والمنتجات الحديثة في المحفل القادم، أهمها على الإطلاق خدمة “أبل TV” الجديدة، والتي تسمح لمستخدمي الهواتف الذكية أيفون والأجهزة اللوحية بتشغيل مقاطع الفيديو المختلفة.

ومن المقرر أن تتضمن الخدمة أكثر من 20 برنامجاً تليفزيونياً وفيلماً للعمل فور بدء إطلاق الخدمة على أجهزة أبل خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وبخلاف تلك الخدمة، ستقدم أبل التحديث الجديد من نظام التشغيل الشهير “iOS” بنسخته رقم “12.2” الجديدة، والتي تحمل العديد من المميزات الكبيرة لهواتف أيفون في المستقبل، كما ستقوم الشركة الأمريكية بتقديم خدمة “أبل باي” الخاصة بتداول النقود والدفع الإلكتروني.

وتقدم أبل أيضًا بعض الأجهزة الجديدة، من بينها أداة شحن البطاريات اللاسلكية، وميني آيباود، وآيبود تاتش، وآير بود، وغيرها من الأجهزة التي ستمثل طفرة جديدة في صناعة الإلكترونيات بالشركة.