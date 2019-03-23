التواصل الحكومي يصدر دليلًا إرشاديًّا لإعداد الخطط الإعلامية.. هنا رابط التحميل 

المواطن - واس

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الدليل الإرشادي لإعداد الخطط الإعلامية، الذي يهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية على إعداد خططها وتطوير أدائها الإعلامي.

ويتضمن الدليل الإرشادي ‏أساسيات ومراحل إعداد الخطط الإعلامية، بدءاً من مرحلة جمع المعلومات ووضع الأهداف الاسترتيجية والاتصالية وتحديد استراتيجية التناول الإعلامي، مروراً بتحديد الجمهور المستهدف وكتابة الرسائل والمحتوى الإعلامي، وصولاً إلى اختيار الوسائل والقنوات، وتحديد جدول التنفيذ، وتقييم الأثر وقياس الأداء.

وقال مدير عام مركز التواصل الحكومي المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث :” إن الدليل الإرشادي لإعداد الخطط الإعلامية يأتي بتوجيهات من معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة؛ ويعد بداية لسلسلة من الأدلة الإرشادية التي سيقوم المركز بإعدادها وإصدارها تباعا، لدعم الجهات الحكومية في عملها الإعلامي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الدليل متوفر للتحميل على الموقع الإلكتروني لمركز التواصل على الرابط التالي: هنا.