الجمارك تحبط محاولة تهريب 2.3 مليون ريال سعودي داخل كراتين تمور

المواطن - الرياض
تمكن جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب (2,354,000) ريال سعودي إلى خارج المملكة.
وأوضحت الجمارك السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأموال كانت مخبأة داخل كراتين تمور.
تمكن جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب (2,354,000) ريال سعودي إلى خارج المملكة.
وأوضحت الجمارك السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأموال كانت مخبأة داخل كراتين تمور.
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