الجمارك تحبط محاولة تهريب 2.3 مليون ريال سعودي داخل كراتين تمور

الجمارك تحبط محاولة تهريب 2.3 مليون ريال سعودي داخل كراتين تمور

2019/03/07
الساعة 11:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1910
0
طباعة
المواطن - الرياض

تمكن ⁧جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب (2,354,000) ريال سعودي إلى خارج المملكة.

وأوضحت الجمارك السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الأموال كانت مخبأة داخل كراتين تمور.

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم