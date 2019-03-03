الجواد أقدار يحقق المركز الأول لكأس الملك سلمان للخيل المستوردة

المواطن - عبدالملك الماجد - الرياض

حقق الجواد أقدار ( آيرلندا ) التابع لإسطبل الشيخ عبدالإله عبدالعزيز الموسى على المركز الأول لكأس خادم الحرمين الشريفين للخيل المستوردة على مسافة 2000 متر لجميع درجات الفئة الأولى وجائزته مليون ريال.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض قد سلم في نهاية الشوط الكأس لعبدالإله عبدالعزيز الموسى.

وأشار الموسى إلى هذا الإنجاز يعد وساماً للإسطبل الخاص به كونه حقق كأسًا غالية على قلوب المشاركين لا سيما وأنه يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيداً بجهود الفريق الذي قدم هذا الإنجاز.