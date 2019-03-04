الجيش الوطني اليمني يُسقط طائرة حوثية مسيرة في حجة 

المواطن - واس

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية حيران بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وذكر موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من رصد الطائرة وتفجيرها على بعد كيلومتر، قبل وصولها إلى أحد الأسواق الشعبية في المديرية، الذي كان يجوبه عدد من المدنيين.

يشار إلى أن الطائرة المسيرة كان على متنها عبوات متفجرة، في محاولة لاستهداف سوقًا شعبيًّا في المديرية، التي حررتها قوات الجيش الوطني اليمني مؤخرًا.