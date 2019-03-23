الخبرة التجارية والمالية تقود عبدالرحمن الحربي لمنصب محافظ هيئة التجارة الخارجية

المواطن - الرياض

صدر أمر ملكي بتعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظًا للهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وشغل عبدالرحمن بن أحمد الحربي منصب وكيل الوزارة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والاستثمار منذ عام 2016، وهو يتمتع بخبرة قيادية وتنفيذية متنوعة في مجال التجارة والاستثمار الخارجي والقطاع المالي والمصرفي.

وتقلد عبدالرحمن الحربي العديد من المناصب القيادية والإدارية في القطاع المالي والبنكي الخاص آخرها منصب الرئيس التنفيذي لشركة بنك الإمارات دبي الوطني المالية بالمملكة، كما يشغل حاليًّا عضو في عدد من مجالس الإدارات واللجان المحلية والدولية، ومن أبرزها مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة الاستثمار فيها، وممثل المملكة لدى مجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة، كما شغل سابقًا عضوًا في مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ومجلس إدارة برنامج كفالة.

وعبدالرحمن الحربي حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولديه العديد من الدورات القيادية والإدارية المتقدمة.