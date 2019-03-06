الخيارات المحدودة انتهت.. تفاصيل مبادرة الإسكان لدعم العسكريين

المواطن - الرياض

تخطو وزارة الإسكان بخطى متسارعة لإزالة عوائق تملك المنزل الأول لكافة العسكريين، حيث كانت البداية في منتصف نوفمبر الماضي عندما أطلقت مبادرة القروض السكنية للعسكريين، بإضافة قرض حسن ميسر السداد إلى القرض الأساسي، لتسهيل امتلاك البيت الأول، وذلك خلال مؤتمر برنامج سكني لدفعته الحادية عشرة.

وبعد ذلك وفر برنامج الإسكان تسهيلات عديدة للمواطنين العسكريين؛ امتنانًا لحياتهم المبذولة في حماية المملكة، حيث يمكن لهم الاستفادة من المبادرة رغم وجود التزامات مالية وقروض مستحقة عليهم.

الخيارات المحدودة انتهت:

وفي الماضي كانت الخيارات محدودة أمام العسكريين بالنسبة لتملك العقارات، ولكن اختلف الوضع مع برنامج الإسكان الذي يهدف لتملك العسكريين منزلهم الأول بسهولة، ليرفع شعار “أصبحت الشروط والتحديات من الماضي”، حيث تطبق مبادرة دعم العسكريين في الخيارات التالية فقط: البناء الذاتي أو شراء وحدة جاهزة من مشاريع الوزارة أو شراء عن طريق البيع على الخارطة من مشاريع الوزارة، وأيضًا شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

تفاصيل دعم العسكريين:

وبحسب برنامج الإسكان، فأي رتبة أو راتب أقل من 14 ألف ريال شهريًّا فيستحق العسكري حينها قرضًا عقاريًّا مدعومًا حتى 500 ألف ريال بدون فوائد، بالإضافة إلى 140 ألف ريال قرض حسن.

وأما لو كانت الرتبة من عقيد إلى فريق فالدعم المقدم من برنامج الإسكان من 30 إلى 100 % حسب الراتب، مع إمكانية الانتهاء من القرض بمرونة تصل حتى 25 عامًا بالنسبة إلى جميع العسكريين.

أما الجهات التمويلية المشاركة في مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة فهي، بنك الرياض ومصرف الراجحي وبنك البلاد والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي NCB.

وأوضحت الإسكان أن في حال كان العسكري في قوائم الانتظار وعلى رأس العمل يمكنه التسجيل عبر الرابط التالي: هنا ولمزيد من التفاصيل حول مبادرة دعم العسكريين، يمكن زيارة الرابط التالي: هنا