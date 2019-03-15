الداخلية تشارك بجناح تثقيفي تفاعلي في معرض الكتاب 

المواطن - شرف الروقي - رائد عيد

شاركت وزارة الداخلية من خلال جناح في معرض الكتاب الدولي، والذي يضُم الأحوال المدنية والدفاع المدني، ومكافحة الجريمة وأيضًا الجوازات ووكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية.

وتقدم هذه الجهات خدمات تثقيفية وتوجيهية لزوار الجناح، كما سيكون هناك خلال اليومين المقبلين عربة خاصة للأحوال المدنية لتجديد البطاقات المنتهي تاريخها والبطاقات المفقودة، وليس لإصدار بطاقات جديدة.

ويشمل الجناح، تقديم توعية وطنية شاملة من خلال توزيع الكتيبات والمنشورات والدوريات المتنوعة الصادرة عن القطاعات الأمنية المشاركة، فيما شهد الجناح حضورًا مميزًا من زوار المعرض.