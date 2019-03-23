الداخلية تعلن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الجوازات

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدورة الجوازات رقم (43) للعام الهجري 1440هـ.

وطالبت الإدارة، جميع المقبولين التقيد بالمتطلبات الموضحة أدناه وهي: الحضور إلى معهد الجوازات (طريق الدمام / مخرج كلية الأمير نايف للأمن الوطني / شارع علي حسن الصيرفي) الساعة السابعة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 1440/7/20 هـ.

وأوضحت الإدارة أنه لا يمكن استقبال أي طالب يتأخر عن التحضير للدورة مع إحضار حساب أبشر وذلك بالالتزام بالتالي:

– حساب أبشر لا بد أن يكون حروفاً وأرقاماً وليس رقم الهوية الوطنية.

– لا بد أن يكون رقم الجوال المسجل في أبشر الخاص بالطالب وليس لأحد أفراد العائلة وتفعيل حساب أبشر عن طريق أجهزة التفعيل في المراكز المعتمدة لذلك ويمنع إحضار أجهزة الهاتف الجوال والأجهزة الأخرى المحمولة.

– يمنع إحضار الدخان ويجب التقيد بالتعليمات الداخلية للمعهد والتي سوف تبلغ للطالب فور دخوله ويجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل وأي صور مستندات ناقصة بملف الطالب.

– هناك إمكانية لزيارة أولياء أمور الطلبة من بعد صلاة العصر حتى صلاة المغرب وذلك يوم الجمعة الموافق 1440/7/29 هـ.

– الاحتياجات الشخصية المطلوب إحضارها عند دخول الطالب إلى المعهد عدد 2 فانيلة رياضية نصف كم ساده اللون وعدد 2 بنطلون رياضي ساده اللون.

– عدد 1 جزمة رياضية بيضاء اللون وعدد 2 شراب رياضة أبيض وعدد 1 بيجامة نوم اللون أخضر فاتح والقميص بأزرار واحتياجات شخصية للنظافة / ملابس داخلية / حذاء حمام / ملمع جزمة (اللون أسود).

– وضع جميع الاحتياجات المطلوبة داخل حقيبة صغيرة وملائمة سوداء اللون يمكن قفلها بمفتاح وحلاقة شعر الرأس رقم (1).

ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).