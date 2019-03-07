السفير العريفي: المملكة عملت ولعقود على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المواطن - الرياض

أكد السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي، سعد العريفي، أن المملكة عملت ولعقود على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال العريفي بعد أن رفضت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع إدراج السعودية ضمن قائمة المفوضية الأوروبية لغسل الأموال إن كل دول أوروبا فوجئت بقائمة غسل الأموال.

وتابع أن قائمة غسل الأموال رفضت وستعود للمفوضية للتشاور مع الدولة المعنية حولها.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون أصدرت قراراً، اليوم الخميس، برفض اقتراح من المفوضية الأوروبية لإدراج المملكة على قائمة – أولية – للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وقالت دول التكتل في بيان لها إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها.