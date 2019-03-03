السفير نقلي يكرم فريق المملكة الفائز بكأس دوري الطلبة الخليجيين السداسية 

المواطن - الرياض

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، الفريق السعودي من الطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية، الفائزين ببطولة دورة كرة القدم السداسية الأولى للطلبة الخليجيين التي عقدت في نادي الترسانة بالقاهرة ديسمبر الماضي، وفاز فيها فريق المملكة بالمركز الأول.

وحظيت الدورة بحضور كثيف من المسؤولين في الملحقيات الثقافية والسفارات الخليجية المشاركة.

ومن جانبه، قال سفير خادم الحرمين الشريفين: إن هذا التكريم جاء تقديرًا للطلبة السعوديين، لافتًا إلى المملكة تدعم الشباب بقوة على ممارسة الرياضة؛ لإيمانها الشديد بأهميتها في خلق مجتمع صحي وواعي رياضيًّا، متمنيًا لهؤلاء الطلبة مزيدًا من النجاح والاستمرار في ممارسة الرياضة لأهميتها في بناء الإنسان والمجتمع معًا.