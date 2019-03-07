الشامخ يُحفز جمهور النصر

المواطن - طارق سعد

دوّن رئيس النصر سعود آل سويلم تغريدة في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حث فيها جمهور النصر بالحضور والمساندة للقاء الغد ضد الاتفاق، ضمن الجولة 23 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستُقام في الرياض على أرضية استاد الملك فهد الدولي.

وغرّد الشامخ، كما يحلو لعشاق النصر تسمية رئيسهم :

“جماهير النصر الغالية: العالمي يحتاج وقفتكم ودعمكم في مباراة الاتفاق المهمة وبحضوركم ومساندتكم يتحقق النصر بإذن الله ..”

يُذكر أن النصر ينافس على 3 جبهات هذا الموسم، في الدوري والكأس المحليين ودوري الأبطال الآسيوي، في أول مواسم سعود آل سويلم كرئيس لنادي النصر خلفاً للأمير فيصل بن تركي .