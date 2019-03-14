الصحة تتجاهل الباحة تحت شعار امشِ 30!

المواطن - عبدالعزيز محمد الغامدي - الباحة

يبدو أن منطقة الباحة “صحيًّا” ليست ذات أهمية لدى وزارة الصحة.. فمن بين 19 منطقة أُدرجت أسماؤها في الإعلان الترويجي لوزارة الصحة لجميع المناطق، سقطت منطقة الباحة من حملة “امشِ 30″، رغم أن الشؤون الصحية بالمنطقة ستفعل يوم المشي عصر يوم غد الجمعة بغابة رغدان.

تساؤلات واستفسارات الأهالي:

وتساءل الأهالي: هل منطقة الباحة بسكانها ومحافظاتها وقراها ومستشفياتها ومراكزها ليس لها مكانة لدى وزارة الصحة، ولو افترضنا جدلاً أن الإعلان يوجد به خطأ مطبعي من قِبل مطابع الصحة.. أين دور المدققين عن هذا الخطأ الكبير بالنسبة لسكان منطقة الباحة.. وأين إدارة التواصل الداخلي، وكذلك هل دور حساب وزارة الصحة الرسمي بتويتر هو النشر بدون تحري الدقة فيما ينشر أم أن الخطأ لوحظ قبل النشر؟