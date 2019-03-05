الطيران المدني : ارتفاع نسبة رضا المسافرين لـ74% في 4 مطارات

المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، ارتفاع نسبة رضا المسافرين عن جودة الخدمات خلال شهر فبراير الماضي في كل من ” مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ” .

وبحسب إحصائية الهيئة لشهر فبراير وشارك فيها أكثر من 400 ألف مسافر، وصلت نسبة رضا المسافرين إلى 74% ، مقارنة بشهر يناير الماضي التي بلغت 73 %.

وسجل مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال شهر فبراير ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة حيث بلغت النسبة 76% مقارنة بشهر يناير الماضي التي بلغت 73 % ، بينما وصلت نسبة الرضا في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 59 % وهي ذات النسبة لشهر يناير الماضي، فيما جاءت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام خلال شهر فبراير 76 % وهي ذات النسبة لشهر يناير الماضي، في حين ارتفعت نسبة الرضا في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إلى 78% مقارنة بشهر يناير الماضي والتي كانت 77%.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء، تقوم بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتُصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.